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МТС к туристическому сезону обеспечила связью «сокровища гномов» в Краснолесье

Цифровая экосистема МТС обеспечила мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом поселок Краснолесье Калининградской области, где находится «Виштынецкий эколого-исторический музей», известный интерактивной программой по следам гномов. Связь МТС впервые стала доступна в районе музея, на протяжении маршрута квеста «Вишетынцкие сокровища гномов», а также на остальной территории поселка Краснолесье. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила телеком-оборудование в поселке Краснолесье, обеспечив покрытием связи главные достопримечательности: центральный сквер с часовней, восстановленное здание бывшей кирхи, а также гостевые дома и «Виштынецкий эколого-исторический музей».

«В этом году мы отмечает рост турпотока в регионе, также растет спрос на внутренний туризм. С помощью Big Data МТС мы заранее проанализировали самые посещаемые туристические места, а также интересные маршруты с богатым потенциалом, такие как удивительный «Виштынецкий эколого-исторический музей». Сейчас мы планомерно продолжаем модернизацию связи в этих локациях, а также на остальной территории области. За счет установки оборудования мы обеспечиваем связью все новые населенные пункты и разгоняем скорость мобильного интернета там, где это необходимо в первую очередь, чтобы местным жителям и туристам было комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами – навигацией, интернет-банкингом, соцсетями, и другими», – отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

«Наш музей заинтересован в том, чтобы как можно больше калининградских туристов и гостей из других регионов узнали о потрясающей живописной природе юго-востока Калининградской области. Виштынецкая возвышенность с ее озерами и лесами – одна из жемчужин региона, в ее холмах, в разнообразии горных пород скрыта настоящая «каменная география» и «временная книга» окаменелостей разных геологических эпох. Недаром нас иногда называют «Музеем камня» или «Музеем гномов». В нашем музее мы постарались наиболее полно отобразить мир природы, истории и культуры Виштынецкого края. А знакомство с программой «Виштынецкие сокровища гномов» и участие в ней, погружение в невероятную сказку, знакомство с секретами мастеров каменных дел, определение породы камня и прочие интерактивные элементы программы неизменно вызывают восторг не только у юных посетителей, но и у взрослых гостей музея. Благодаря хорошей связи в поселке и в музее, в частности у посетителей появится возможность оперативно пользоваться самой разной информацией, выкладывать в сеть фото и видео самых интересных экспонатов, живописные виды природы, делиться своими впечатлениями», – сказал директор Виштынецкого эколого-исторического музея Алексей Соколов.

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