МТС в Муроме раскинула «цифровую дорожку» для речных туристов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о «прокачке» сети в Муроме к запуску популярных речных экскурсионных маршрутов Муром-Нижний Новгород, по которым начали курсировать суда на подводных крыльях «Валдай». Благодаря проведенным МТС работам туристы на пристани и в остальных частях города могут пользоваться всеми цифровыми сервисами даже при увеличении турпотока. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС провела технические работы в центре Мурома, где находятся главные туристические достопримечательности – памятник Илье Муромцу и городская пристань. Ежедневно здесь курсируют от 5 до 10 речных экскурсионных судов, которые перевозят до 500 пассажиров. Теперь к ним добавились рейсы «Валдаев» по маршруту Нижний Новгород-Муром вместимостью до 45 пассажиров каждый.

«Мы внимательно следим за развитием туристических маршрутов во Владимирской области, и при необходимости на перспективу прокачиваем связь в самых популярных локациях. В Муроме, прибывая на пристань, пассажиры могут делать фото и видео, и отправлять свои впечатления в соцсети и мессенджеры, вести прямые эфиры. При наличии подписки МТС Premium можно получить 50 ГБ дополнительного интернета, 512 ГБ виртуального хранилища для фото и видео из путешествий. В пути можно пользоваться также музыкальным сервисом МТС, онлайн-кинотеатром KION, получать кэшбек с покупок, и использовать другие возможности экосистемы», - сказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.