«Ростелеком» построит 15 базовых станций по проекту УЦН 2.0 в Хакасии и Туве

В 2023 г. в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) Красноярский филиал «Ростелекома» построит 10 базовых станций сотовой связи в Республике Хакасия и пять в Республике Тыва. Большую часть объектов подключат по оптоволокну, остальные — по спутнику.

Благодаря проекту, инициированному в 2021 г. Министерством цифрового развития России и провайдером, жители отдаленных сёл и деревень получат мобильную голосовую связь стандарта 4G/LTE и высокоскоростной интернет. Выбор населенных пунктов определялся по результатам прошлогоднего голосования на портале госуслуг и письменных обращений граждан.

«Тува впервые участвует в проекте УЦН 2.0. Из пяти базовых станций, которые мы построим там в этом году, три подключим через спутник. Это именно тот случай, когда из-за труднодоступности поселков нет возможности установить наземную телеком-инфраструктуру: прокладывать оптический кабель чрезмерно дорого. Альтернативой является спутниковая сеть. Учитывая высокий уровень технологий, связь у людей будет надежной, с гарантированным уровнем обслуживания», — сказал Валерий Клейкин, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома».

В Республике Хакасия антенно-мачтовые сооружения «Ростелекома» появятся в Больших Арбатах, Чиланах, Буденовке, Таежной, Нижнем Матуре, Печеголе, Харойе, Верх-Таштыпе, Верхнем Имеке и Ах-Холе. В Туве — в Ырбане, Качыке, Тале, Хуте и Ийме.

«Наличие современных услуг связи для Тувы крайне важно. Без них невозможно полноценно развивать экономику региона, туризм, социальную сферу. Мы рассчитываем на активное продолжение реализации УЦН 2.0. У нас есть еще десятки сёл, куда мобильная связь пока не дошла, и там надо строить базовые станции», – сказал Идегел Монгуш, министр цифрового развития Республики Тыва.

Уже сейчас жители Хакасии и Тувы на сайте могут выбрать поселения, которые в 2024 г. в первоочередном порядке подключат к интернету. Стать участниками голосования могут стать граждане старше 18 лет. В декабре министерство цифрового развития страны опубликует список населенных пунктов, вошедших в проект.