«Росэлектроника» разработала новое поколение СВЧ-приборов для космоса

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал лампы бегущей волны нового поколения для применения в космических аппаратах. Новые изделия более компактны и энергоэффективны, но при этом имеют рабочую полосу частот в 2 раза шире, чем предыдущие модификации подобных изделий.

Лампы бегущей волны (ЛБВ) предназначены для усиления мощности СВЧ-сигналов в бортовых радиопередающих трактах космических аппаратов связи.

ЛБВ, разработанные входящим в «Росэлектронику» НПП «Алмаз» при поддержке Минпромторга России, имеют двуханодные электронные пушки, что позволяет более гибко настраивать изделие и регулировать его режимы питания в более широком диапазоне. Благодаря примененным схемотехническим решениям, потребляемую мощность новых СВЧ-приборов, удалось сократить на 10-20%, а массогабаритные характеристики – на 15%.

«Новые ЛБВ соответствуют всем требованиям к электронно-компонентной базе радиопередающей аппаратуры спутников связи и других космических аппаратов. Нам удалось значительно повысить уровень технических характеристик по сравнению с предыдущими модификациями. ЛБВ не содержат импортных комплектующих, производство выполняется только по отечественной технологии, которая содержит ноу-хау и является интеллектуальной собственностью России. Конструкция данных изделий является базовой для разработки следующих поколений приборов с улучшенными параметрами», – сказал генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.

Также на стенде «Росэлектроники» НПП «Алмаз» представило первые серийные ЛБВ с охлаждением коллектора методом излучения тепла в открытое космическое пространство. Данный тип приборов позволяет снизить тепловую нагрузку на систему обеспечения терморегуляции космического аппарата более чем в 2 раза, что в свою очередь увеличивает стабильность работы спутника в режимах приема-передачи информации. Охлаждение ЛБВ методом инфракрасного излучения в открытое космическое пространство, способствует уменьшению выделения тепла внутри космического аппарата и экономит энергию на функционирование системы охлаждения и терморегулирования.