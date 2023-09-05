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билайн обеспечил надежную связь для нового общественного речного транспорта в Москве

Технические специалисты билайн провели проверку надежности мобильной связи на новых речных трамваях по маршруту Киевская – Сердце Столицы. Это первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москва-реке.

По данным билайн во время поездки на речном трамвае клиенты компании активно используют мобильный интернет в различных целях. Так с момента запуска речного электротранспорта в Москве в конце июня 2023 года мобильный трафик на маршруте вырос на 20% по сравнению с прошлым годом и на 15% по сравнению с маем 2023 года.

На всем протяжении маршрута клиентам билайн доступен мобильный интернет 4G со средней скоростью не менее 40 Мбит/с, а максимальная скорость может достигать 181 Мбит/с. Таких показателей более чем достаточно для комфортной работы любых сервисов, мессенджеров и социальных сетей.

Проведенные измерения также показали, что среднее время загрузки страниц популярных поисковиков меньше двух секунд, время открытия YouTube и старта воспроизведения контента не превышает пяти секунд, видео проигрывается без прерываний и зависаний.

Виктор Емелин, технический директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): «Мы регулярно мониторим качество работы нашей сети в cтолице, в том числе на новых маршрутах общественного речного транспорта. Во время проведения замеров по пути следования речного трамвая не было ни одного обрыва связи билайн, что говорит о стабильности нашего сервиса. Клиенты билайн могут делиться отличными видами Москвы во время движения речного трамвая и не переживать за качество связи».

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