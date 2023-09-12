CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Dion предложит бизнесу программные переговорные комнаты

Компания-разработчик ПО «Нота» дополнила функциональность платформы корпоративных коммуникаций Dion возможностью организаций программных переговорных комнат. Система бронирования и управления встречами Dion.Rooms позволит снизить капитальные затраты компаний за счет отказа от аппаратной инфраструктуры — оборудования для конференц-залов средней стоимостью 7-10 млн руб.

Программный комплекс Dion.Rooms представляет собой внешний и внутренний модули, подключаемые к ПК. Внешний модуль — планшет — устанавливается за пределами переговорной комнаты и отражает ее статус занятости и свободные слоты. Внутренний модуль также развертывается на планшете и позволяет полноценно управлять переговорной комнатой, добавлять участников, демонстрировать контент с ноутбука или телефона.

Традиционно видеопереговоры в конференц-залах организовывались двумя способами. Первый — базовый — заключается в использовании ноутбука одного из участников беседы в качестве основного переговорного устройства. Этот способ связи не является корпоративным и не подходит большим командам из-за невысокой функциональности. Средний, крупный бизнес и корпоративный сегменты используют для конференцсвязи специализированный программный или аппаратный терминал, который управляет в переговорной комнате экраном, проектором и микрофонами. Однако после ухода разработчиков подобного оборудования способ стал менее надежным из-за отсутствия технической поддержки и комплектующих в случае поломки.

Dion.Rooms обеспечивает бизнес виртуальными переговорными комнатами без необходимости закупки аппаратной инфраструктуры.

«Основные ценности виртуальных переговорных заключаются в удобстве использования и крайне низкой стоимости. Если для покупки специализированного оборудования потребуются миллионы, то для виртуального аналога компаниям необходимо потратить буквально на порядок ниже. В России подобные решения представлены крайне ограничено, хотя, по нашим оценкам, в ближайшие несколько лет рынок может кратно вырасти за счет возрастающего интереса к решениям», — сказала Анна Кузякина, коммерческий директор Dion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России найден источник финансирования отечественного телеком-оборудования

Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

Базовые станции из КНР оказались бесполезными. В России дефицит оборудования для сотовых сетей

Владельцев «Билайна» заставили продать британского интернет-провайдера

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор рециркулятора-очистителя воздуха Acerpure Cool AC551 — здоровый климат в доме

Смартфон HUAWEI nova 11 Pro — стильная неординарная новинка

Как оплачивать покупки смартфоном без карты в 2023 году: рабочие способы

Показать еще

Наука

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют
Показать еще