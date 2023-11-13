Globus IT представила сервис для оплаты с помощью QR-кода

Globus IT представила сервис Globus Pay. Это универсальный сервис бесконтактного расчета за товары и услуги с помощью QR-кода, объединяющий все средства оплаты пользователя.

Среди преимуществ сервиса разработчики выделяют: для покупателей: все карты могут храниться в одном мобильном приложении; сервис поддерживает программы лояльности банковских карт (кэшбек, бонусы); нет необходимости иметь при себе физические карты для оплаты; сервис работает на всех платформах, включая iOS; для бизнеса: легко использовать для приема платежей (в том числе представителями МСБ); нет расходов на выпуск физических карт (доступно использование виртуальных банковских карт); в сервис можно добавить корпоративные программы лояльности

В отличие от существующих на рынке решений Globus Pay предлагает пользователям самим генерировать с помощью мобильного приложения QR-код, содержащий информацию о банковской карте, и предъявлять его для оплаты.

Globus Pay позволяет бизнесу упростить процесс совершения транзакций и увеличить скорость обслуживания клиентов. А покупателям – получить удобный сервис оплаты товаров и услуг.

«Работая с финансовым сектором, мы накопили колоссальный опыт и экспертизу, которые и были реализованы в нашей разработке – платежной технологии Globus Pay. Мы постарались предложить сервис, который будет удобен и выгоден как бизнесу, так и розничным клиентам», – отметил Денис Ягубцов, директор цифровых финансовых технологий Globus IT.