Linki представила новое сетевое оборудование на CNews Forum 2023

1 ноября 2023 года стартовала конференция CNews Forum 2023 – крупнейшее событие в ИТ-отрасли. Компания Linki, созданная в 2022 году, стала Партнером выставки CNews Forum. На стенде Linki – разработчика собственного программного обеспечения с уникальными возможностями – были представлены точка доступа КАБАРГА и контроллер ХАРЗА. Название сетевых продуктов было выбрано далеко не случайно: связь отечественных разработок с названиями краснокнижных животных России подчеркивает редкий для России подход к разработке собственного решения

Точка доступа КАБАРГА Wi-Fi 6 2x2 поддерживает протокол 802.11 ax - обязательный для построения современной беспроводной сети, которая будет эффективно работать уже сегодня.

Вместе с контроллером ХАРЗА точка доступа обеспечит всё необходимое для функционирования корпоративной беспроводной сети. Контроллер ХАРЗА – единый центр принятия решений, основной узел Wi-Fi сети, работающий в виртуальной машине в любом современном гипервизоре.

Выбор продуктов Linki, созданных специалистами экспертного уровня, поддержанный глубокой аналитикой и консультированием на всех этапах взаимодействия, наличием сервисной поддержки и склада – верное решение для бизнеса