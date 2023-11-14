Новосибирцы стали в полтора раза чаще звонить при помощи мобильного интернета

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о росте количества звонков через интернет в Новосибирской области. В III квартале 2023 г. объем голосового трафика в сети LTE увеличился почти в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В период с июля по сентябрь 2023 г. практически каждый третий звонок, совершаемый в Новосибирске, происходил посредством VoLTE. Современная технология голосовой связи позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость по сравнению с разговором в сети 2G или 3G. Кроме того, во время звонка в LTE можно одновременно пользоваться мобильным интернетом без потерь в скорости.

«Доступ абонентов к технологии VoLTE расширяется, в том числе, благодаря переводу частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт LTE. В этом году МТС таким образом модернизировала мобильную сеть в городе Обь, в наших наукоградах: Кольцово, Краснообске и Академгородке, в самом Новосибирске и в дачных массивах в пригороде. И уже в III квартале мы зафиксировали рост голосового трафика в сетях четвертого поколения на 48% год к году. Это говорит о том, что новосибирцы оценили преимущество звонков через интернет: дозвониться можно за секунды, при этом качество передачи голоса такое, будто собеседник находится с вами в одной комнате», – сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Технологию VoLTE поддерживает большинство современных смартфонов. Включить бесплатную опцию передачи голосового трафика по сетям VoLTE и Wi-Fi можно в настройках, в мобильном приложении оператора или при помощи USSD-команды (для абонентов МТС – *111*6#).

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.