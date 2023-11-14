«РТК-сервис» перенес ядро сети и каналы передачи данных магистрального узла «Ростелеком» на площадку дата-центра М9

ИТ-компания «РТК-сервис» совместно с компанией «Ростелеком» провела работы по переносу центрального магистрального узла связи (ЦОД Нагатинская) оператора из ранее арендуемого помещения на площадку дата-центра «М-9». Об этом CNews сообщили представители «РТК-сервис».

В состав ЦОД входило 185 единиц оборудования, в том числе оборудование ШПД, ТВ и магистральной оптической сети, сервера. Телевизионные системы и системы сети передачи данных, установленные на узле, обслуживали всех абонентов «Ростелекома» в Москве. Помещения ЦОД арендовались «Ростелекомом» с 2008 г.

В апреле возникла потребность в сжатые сроки, за пять месяцев, переместить все оборудование и переключить сервисы. Было принято решение мигрировать на площадку дата-центра «М9» (крупнейшая точка межоператорского обмена интернет-трафика в России). И сделать это предстояло без простоев в работе оборудования и перебоев в обслуживании абонентов.

Перенос узла связи – процесс, требующий исключительной внимательности. Сделать такой проект разом нельзя – недопустимо отключить на длительное время всех абонентов узла, которых, как правило, десятки и сотни тысяч или даже, как в данном проекте, миллионы. Организация бесшовного переезда потребовала от специалистов «РТК-сервис» четко отлаженного процесса и детального планирования работ с точностью до часов. Завершить миграцию удалось без перебоев в предоставлении услуг связи для абонентов заказчика.

«Работоспособность услуг связи не была нарушена, это позволило нам сохранить стабильное функционирование всей инфраструктуры сетей и мощностей Москвы, завязанных на данном узле. Работы по миграции были проведены на высочайшем профессиональном уровне и в строго установленный срок. Такие проекты редки для рынка и предполагают высокий уровень ответственности и гарантию бесперебойности функционирования сетей, оборудования, услуг и сервисов в процессе проведения всего комплекса работ, что было обеспеченно слаженной совместной работой специалистов «РТК-сервис» и «Ростелекома», - сказал Ильдар Арифуллин, директор департамента планирования технической инфраструктуры ПАО «Ростелеком».

Для сохранения работоспособности ЦОД специалисты «РТК-сервис» и ПАО «Ростелеком» организовали поэтапный переезд. Одним из шагов стал перенос DWDM и IP-оборудования, которое далее инсталлировалось на новой площадке «М9». При его подключении были задействованы построенные в рамках проекта новые ВОЛС (волоконно-оптической линии связи).

На новом месте сформировали временное ядро ЦОД, на которое переносилась нагрузка. Далее в ночное время разбирались конкретные оптические каналы, платы перевозили в новое место и организовывали эти каналы с терминацией на М9. После завершения работ, к утру «Ростелеком» переносил нагрузку. Таким образом команда «РТК-сервис» совместно со специалистами оператора на протяжении четырех месяцев ночами перевозила элементы узла связи, после чего так же в ночное время был сделан перенос центрального маршрутизатора – на время релокации нагрузка была перераспределена на резервный. После окончания работ по переносу вся нагрузка с временного маршрутизатора была переключена обратно на основной. Кооперация и постоянное оперативное взаимодействие подразделений «РТК-сервис» и «Ростелекома» позволили достичь поставленной цели и реализовать проект в срок.

«Все работы мы проводили с 11 вечера до 6 утра. В другое время нагрузка на сеть становится значительно выше, и узел связи без изъятых элементов не справился бы с ней. Поэтому ключевым вопросом было детальное планирование работы на каждый интервал времени и слаженная командная работа, в том числе со специалистами «Ростелекома». На самом сложном этапе нам пришлось собрать на базе своей лаборатории аналогичный элемент узла, что позволило опробовать скрипты, ускоряющие процесс переноса каналов связи. К примеру, в один момент нам нужно было пересоздать и настроить 27 оптических каналов связи за одну ночь. По общепринятому процессу такое заняло бы порядка 12 часов, а позволить себе такой простой на сети мы не могли. Для этого наши специалисты использовали временный узел, собранный на базе резервного оборудования заказчика. Здесь мы смогли проверить алгоритмы ускорения процесса, новые скрипты, и дальше реализовать их на практике. Благодаря такому подходу нам удалось выполнить проект в установленные сроки», - сказал Алексей Демьяненко, ведущий инженер системы управления транспортных сетей «РТК-сервис».

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ООО «РТК-сервис» - сервисная ИТ-компания, специализирующаяся на сетевых технологиях. С 2016 г. занимается решением задач, требующих квалификации и опыта работы со сложными мультивендорными сетями. «РТК-сервис» специализируется на услугах консалтинга в области R&D и дизайна инфраструктуры, построения и редизайна критической инфраструктуры, аутсорсинга функционала NOC операторов связи, технической поддержке мультивендорных сетей, ремонте сетевого оборудования зарубежных производителей. Компания имеет 22 точки присутствия по стране, а также собственную лабораторию тестирования сетевого оборудования.

ПАО «Ростелеком» - интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов.