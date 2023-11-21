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«Морские ворота Колымы» получили улучшенное покрытие 4G

Жители и гости столицы Колымы могут активнее пользоваться мобильным интернетом. «Мегафон» выполнил в Магадане программу рефарминга, что позволило улучшить покрытие связью 4G на территории города. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора перевели базовые станции, работающие в низкочастотном диапазоне, на технологию 4G. Это обеспечило уверенное покрытие LTE, повышение скорости передачи данных и улучшение качества сигнала в том числе внутри помещений.

Абоненты теперь могут без ограничений передавать данные в мессенджерах, смотреть дома на мобильных устройствах фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, размещать посты в социальных сетях и пользоваться в торговых центрах мобильным банкингом. При этом обновленные параметры сети обеспечат стабильно высокие интернет-скорости и в периоды пиковых нагрузок - в выходные и праздничные дни.

После модернизации телеком-оборудования емкости сети достаточно, чтобы современной мобильной связью четвертого поколения в любой точке города могли воспользоваться жители и гости Магадана. В столице Колымы проживает 90 тыс. человек - это более 60% населения всего региона, также город является крупным логистическим пунктом на северо-востоке страны. На Магадан приходится более 90% всего пользовательского трафика региона в сети оператора.

«Комфортное использование мобильного интернета сегодня является важным для большого числа горожан. Пользователи хотят загружать необходимый контент в удобной для себя локации. Программа рефарминга позволяет в короткие сроки увеличивать емкость сети в условиях высокой пользовательской нагрузки и улучшить качество связи для абонентов», - сказал директор «Мегафона» в Магаданской области Илья Челышев.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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