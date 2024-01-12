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«Росэлектроника» проверит камеры наблюдения крейсера «Аврора»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал инспекцию систем внутреннего и наружного наблюдения крейсера «Аврора». Специалисты холдинга проверят и при необходимости проведут ремонт аппаратуры, а также настроят программное обеспечение. Все работы будут выполнены с использованием российских комплектующих.

Проверка состояния системы видеонаблюдения крейсера «Аврора» выполняет входящий в «Росэлектронику» НИИ телевидения в рамках программы сервисного обслуживания крейсера. Система видеонаблюдения была установлена на корабле в 2016 г. и состоит 52 камер, которые обеспечивают защиту от несанкционированного проникновения на борт.

«Крейсер «Аврора» является знаковым объектом исторического и культурного наследия России. Учитывая его конструктивные особенности, до некоторых камер трудно добраться, чтобы оценить их состояние. В течение месяца мы планируем завершить аудит оборудования и разработать график его технического обслуживания и ремонта с использованием российской электронно-компонентной базы», – сказал генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин.

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