МТС запускает платформу для управления сетевой инфраструктурой

МТС сообщила о запуске платформы автоматизации управления сетью фиксированного доступа Network orchestration platform (NOP). Платформа позволяет централизованно внедрять технологические изменения в сети на территории всей страны, управлять изменениями в режиме реального времени и сделать сетевую инфраструктуру устойчивой к внешним угрозам.

Платформа построена на основе микросервисной архитектуры с использованием открытых стандартов, поддерживает сотни тысяч устройств в сети МТС и может работать не только с роутерами и маршрутизаторами абонентов, но и с гаджетами интернета вещей. Унифицированный формат хранения данных дает возможность оперативно заменять оборудование одного вендора на другого, что делает работу с сетью вендоронезависимой.

Автоматизация процессов позволяет более эффективно использовать ресурсы, а также улучшать уровень проверки качества кода и нагрузочных тестирований. В системе сохраняется вся история изменений конфигурации оборудования — можно восстановить настройки как отдельного устройства, так и группы устройств на определенную дату. Сбор информации о состоянии сети может использоваться специалистами для мониторинга доступности устройств и отслеживания долгосрочных трендов.

«Обеспечение высокого уровня устойчивости сети — необходимая основа, без которой невозможно развитие продуктов и услуг для клиентов. Централизованное автоматизированное управление сетевой инфраструктурой позволяет контролировать процессы, связанные с внедрением изменений, и отслеживать качество предоставляемых услуг. Кроме того, платформизация позволяет высвободить ресурсы команд за счет сокращения непрофильной нагрузки и сфокусировать их на ключевых задачах», — сказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.