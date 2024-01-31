CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Билайн улучшил покрытие и надежность связи на трассе Москва–Муром

Технические специалисты компании провели модернизацию сети на участке Москва–Муром федеральной трассы М-12 «Восток». Чтобы улучшить покрытие и надежность связи в дороге было построено 44 новых базовых станций. По результатам внутренних измерений средняя скорость мобильного интернета достигает 70 Мбит/с, а голосовое соединение устанавливается менее чем за пару секунд.

Это значит, что на всем пути следования водителей и пассажиров скорости мобильного интернета будет достаточно для использования разных необходимых в дороге сервисов – от навигации до просмотра видео. Кроме этого, клиентам билайн доступна технология VoLTE, которая обеспечивает передачу голоса в высоком качестве с эффектом присутствия и не прерывает интернет-сессию во время разговора.

Устойчивое покрытие на всем участке протяженностью 600 км обеспечивают сотни базовых станций, расположенных вдоль дороги, а также в прилегающих населенных пунктах.

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): «В своей работе мы стремимся сделать так, чтобы наши клиенты были на связи в любом месте, где бы они не находились. Надежная связь в дороге – это возможность пользоваться полезными и развлекательными приложениями: от навигатора до музыкальных и видеосервисов, что значительно упрощает путь и делает его интересней. Трасса Москва–Муром – это одно из направлений, где мы значительно улучшили покрытие. За последние несколько лет мы сделали стабильнее связь на ключевых дорогах из Москвы до близлежащих городов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС

Французский магнат покупает украинского сотового оператора за полмиллиарда долларов

Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

Андрей Чапчаев, «Инфотекс»: Мы гордимся участием в проекте по квантовым коммуникациям

В МФТИ создан терминал космической лазерной связи

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Самые недооцененные кухонные гаджеты: выбор ZOOM

Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты

Показать еще

Наука

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?
Показать еще