МТС оцифровала Колобовскую ткацкую фабрику

МТС сообщила о расширении сети LTE в поселке Колобово, который находится в 50 километрах от Иванова. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета на Колобовской ткацкой фабрике и в населенном пункте увеличилась на 30%.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в центре Колобова, где проживает более 2 тыс. человек. Основная масса трудится на градообразующем предприятии – Колобовской ткацкой фабрике по производству суровых тканей.

Модернизированная сеть позволит внедрить системы доступа в ткацкие цеха, где должны находиться только специалисты, обеспечивающие беспрерывную работу станков и машин. Система датчиков контроля вибрации может сообщить о необходимости проведения технического обследования оборудования и замене его частей, что повышает безопасность производства. Также LTE обеспечит стабильной связью зону отгрузки с административным корпусом и оптовым складом в деревне Игнатово.

«МТС в Ивановской области усиливает телекоммуникационную сеть в производственных зонах, что переводит работы предприятий на новый, «цифровой» уровень. Современным компаниям связь необходима для внедрения передовых сервисов. Впоследствии с подключением к проводной сети можно реализовывать проекты от облачной видеоаналитики до технологий на базе интернета вещей с учетом надежности хранения информации и высокой скорости обмена данными. Это значительно ускоряет работу, позволяет оперативно связываться с поставщиками, выполнять маркетинговые задачи и находить каналы сбыта не только в России, но и за рубежом», – сказала директор филиала МТС в Ивановской области Олеся Алексеева.

Благодаря новому качеству связи местные жители теперь могут удаленно учиться и работать, пользоваться маркетплейсами, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах и иметь доступ ко всем цифровым сервисам на такой же скорости мобильного интернета, как в Иванове и других городах страны.