Курганцы поддержали любимых лыжников на Спартакиаде сильнейших в Тюмени

В минувшие выходные завершились старты II Всероссийской Спартакиады сильнейших. На протяжении 10 дней центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» под Тюменью был местом притяжения любителей лыжных гонок. Посмотреть соревнования звездных атлетов приехали гости более чем из 40 краев и областей страны. Болельщики из Курганской области — в числе самых активных. По данным аналитиков «МегаФона», они вошли в первую десятку по числу посетителей соревнований.

Согласно анализу обезличенных данных «МегаФона», наибольший интерес состязания лыжников вызвали у москвичей, югорчан, свердловчан и ямальцев. Каждый второй из числа абонентов оператора приехал в «Жемчужину Сибири» из этих регионов. В первую десятку главных спортивных болельщиков также попали жители Санкт-Петербурга, Кузбасса, Новосибирска и Курганской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наиболее активными курганские болельщики были в последние дни соревнований. По количеству посетителей масс-стартов на 50 км, состоявшихся 17 и 18 февраля, курганцы занимают седьмое место в рейтинге, опередив как уральских соседей — Пермский край, Челябинскую область и Удмуртию, так и команды болельщиков из Нижнего Новгорода, Новосибирска, Красноярска, Уфы и других регионов.

Среди зрителей мероприятия оказались настоящие фанаты, которые преодолели тысячи километров, чтобы своими глазами увидеть любимых лыжников. На трибунах отметились абоненты с сим-картами из Дагестана, Мурманска, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области.

Для того чтобы многочисленные гости могли с комфортом звонить и пользоваться передачей данных, инженеры «МегаФона» заранее подготовили к повышенным нагрузкам объекты связи в локациях с высокой концентрацией абонентов.

Самыми качающими посетителями «Жемчужины Сибири» оказались гости из Москвы и югорчане. Именно они использовали больше всего интернет-трафика. Курганцы вошли в топ-15 по объему передачи фото и видео, а также по количеству звонков с площадок Спартакиады сильнейших.

«Зауральцы привыкли быть на связи в сети 4G как в поездках по России, так и дома. За год объем передачи данных в Курганской области увеличился на треть. И более 70% трафика жители прокачивают через сеть четвертого поколения. За последние полгода мы запустили новые базовые станции с поддержкой 4G в поселке Теплый стан и в Заозерном микрорайоне Кургана, провели рефарминг более чем на двух десятках базовых станций в регионе», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Курганской области Виталий Сироткин.

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