«МегаФон» расширил сеть LTE рядом с Аргунским ущельем

Жители и гости села Дай Шатойского района Чечни получили возможность пользоваться мобильным интернетом «МегаФона». Его максимальная скорость в этой местности достигает 100 Мбит/с.

В селе, расположенном в горной местности и в 80 км от республиканской столицы, проживают немногим более 600 человек. Всем им теперь доступны традиционные цифровые сервисы для онлайн-образования, государственные цифровые площадки и развлекательные платформы. Например, скорость мобильного интернета LTE позволяет скачивать до 100 аудио- и видеофайлов в час и смотреть фильмы в формате Full HD.

Важен скоростной мобильный интернет в селе Дай еще и потому, что отсюда можно попасть в живописные места одного из самых протяженных ущелий России — Аргунского. Его длина достигает 148 километров. По данным из открытых источников, 30% туристов, приезжающих в Чечню, посещают это древнее «место силы» республики. Специалисты «МегаФона», проанализировав обезличенные данные, добавляют, что больше всего ущелье вызывает интерес у путешественников из Северной Осетии, Ставрополья и Москвы.

Теперь благодаря сети четвертого поколения абоненты с зеленой SIM-картой могут поделиться впечатлениями от увиденного не только традиционным голосовым звонком, но и отправить фото и видеоизображения красот близким. Основной трафик в районе Аргунского ущелья приходится на мессенджеры, социальные сети и видеохостинги.

«Туристический поток в наш регион с января по сентябрь прошлого года составил более 300 тыс. человек. И с каждым годом этот показатель растет, в том числе благодаря развитию телеком-инфраструктуры. Учитывая мобильную активность абонентов, наши специалисты построили и модернизировали более 100 объектов связи в таких посещаемых местах, как города Грозный и Гудермес, озеро Кезеной-Ам, курорты Серноводского района и другие», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.