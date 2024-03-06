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D-Link представила линейку операторского оборудования с поддержкой XGS-PON

Компания D-Link представила новую линейку оборудования с поддержкой технологии XGS-PON для организации доступа в интернет по оптоволокну со скоростью до 10 Гбит/с, что в 10 раз превышает скорость сетей, построенных с использованием актуальной технологии GPON.

В новую линейку D-Link вошли OLT-коммутатор, базовый абонентский терминал (SFU) и универсальный абонентский терминал (HGU) c поддержкой Wi-Fi 6 и встроенным VoIP-шлюзом.

XGSPON OLT-коммутатор: 8 портов G/XGS/Combo-PON; 4 порта 25G SFP28; модульная система питания и охлаждения с резервированием по схеме 1+1.

Универсальный абонентский терминал (HGU): 1 порт XGSPON, полная совместимость со стандартом ITU-T G.9807.1; 1 LAN-порт 10G (RJ-45), 4 LAN-порта 1G (RJ-45); 2 порта FXS (RJ-11); Wi-Fi 6 со скоростью AX6000; 1 порт USB 3.0.

Базовый абонентский терминал (SFU): 1 порт XGSPON, полная совместимость со стандартом ITU-T G.9807.1; 1 LAN-порт 10G (RJ-45), 4 LAN-порта 1G (RJ-45); Совместим с маршрутизаторами стандартов Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7.

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