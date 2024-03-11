Жители Ипатовского округа Ставрополья получили новые скорости мобильного интернета

Более 30 тыс. местных жителей и гостей города получили изменения скорости мобильного интернета «МегаФона», она выросла на 15%. Технические специалисты оператора установили дополнительное телеком-оборудование в самом северном районе Ставропольского края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Скорость передачи данных увеличилась в городе Ипатово, селах Добровольном и Красочном, а также в поселках Большевик и Лиман. Эти населенные пункты расположены в одной из частей Маныческой низменности. Из-за такого расположения сигнал мобильной связи долетал не до всех поселений. Новые объекты инфраструктуры позволяют теперь в любой части сел пользоваться сетью с комфортом: работать с сервисами Госуслуг, загружать фото и видео, скачивать приложения на скорости до 75 Мбит/с.

«Мы регулярно отслеживаем растущую нагрузку на сеть и при необходимости увеличиваем её ёмкость. Мобильный трафик у жителей Ипатовского округа, как и у других ставропольцев, по сравнению с прошлым годом, вырос почти в полтора раза. Для создания комфортных условий жизни абонентов, наши специалисты с начала года построили и модернизировали около 160 объектов телеком-оборудования, из них порядка 10 – в Ипатово. Активный анализ нагрузки на сеть и соответствующие работы продолжаются сейчас в каждом округе региона», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Высокую востребованность бесперебойного выхода в интернет у жителей округа подтверждает и аналитика оператора. Только в январе абоненты в этих населенных пунктах уже скачали около 800 ГБ информации. Этого хватит, чтобы загрузить 300 фильмов в качестве Full HD на свой смартфон или телевизор.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.