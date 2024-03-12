МТС подключила еще 3000 елабужан к высокоскоростному интернету

МТС, цифровая экосистема, сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в 8-м микрорайоне Елабуги. 3000 человек, проживающих в пятиэтажках на улицах Молодежная, Строителей, проспектах Мира и Нефтяников, получили доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы по модернизации и установке нового телеком-оборудования в семнадцати многоквартирных домах 8-го микрорайона Елабуги. Теперь собственники и арендаторы могут выходить в онлайн на скорости до 100 Мбит/с и пользоваться скоростным интернетом для учебы, работы или просмотра онлайн-фильмов и передач в HD-качестве даже во время повышенной нагрузки на сеть. Также жильцы микрорайонов смогут экономить на связи до 40% ежемесячно, объединив в один «пакет» мобильную связь для всей семьи, домашний интернет, IPTV и онлайн кинотеатр KION с эфирными телеканалами и большой библиотекой фильмов.

«МТС постоянно развивает свою инфраструктуру на территории всего Татарстана. Помимо доступа к цифровым сервисам для работы, обучения, развлечения и других, расширение сети домашнего интернета дает возможность еще большему числу татарстанцев сократить затраты на связь и ТВ. Так, пользователи могут сэкономить до тысячи рублей ежемесячно, объединяя в один «пакет» высокоскоростной домашний интернет, телевидение, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION. Тем более, это еще и удобно – можно управлять всеми услугами с помощью единого лицевого счета», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Для подключения домашнего интернета потребуется Wi-Fi-роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 100 Мбит/с, а также техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить, подключен ли дом к фиксированной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Татарстане.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.