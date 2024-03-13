Саратовским дачникам добавили скоростей

К началу первых садово‑огородных работ «МегаФон» модернизировал телеком-инфраструктуру в более чем 20 дачных массивах области. Это позволит садоводам и огородникам эффективнее проводить время на участке, узнавая полезные советы по уходу за грядками, делиться фото урожая и отдыхать за просмотром видео. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы обеспечить надежное интернет-соединение и скорость передачи данных до 100-125 Мбит/с, оператор переоборудовал шесть стратегических узлов транспортной сети. Пропускная способность базовых станций значительно увеличилась от Расловки до Чардыма, а также на территории дачных массивов в Квасниковке и Кумысной поляне.

В результате обновления оборудования оператор разгрузил локации с высоким трафиком и концентрацией интернет‑пользователей. Теперь владельцы земельных участков в садовых товариществах «Рассвет-2», «Ольха», «Механизатор», «Рассвет-2002», «Прогресс», «Мельба», «Монтажник», «Радуга», «Дачи Урицкого», «Баян», «Химик-2», «Березка-2», «Ветерок», «Строитель-2» могут за несколько секунд скачать необходимое приложение, видео или фото.

«Ежегодно наблюдаем так называемую сезонную миграцию, когда в теплое время года горожане проводят много времени на дачах. Параллельно с этим взлетает потребление дата-трафика в садах. Мы ориентируемся на то, чтобы обеспечить городской комфорт в той локации, где это необходимо, предвосхищая потребности абонентов. Работы по модернизации транспортной сети начались еще зимой, чтобы к летнему сезону увеличенная скорость мобильного интернета была доступна максимальному числу любителей загородного отдыха», — сказал директор «МегаФона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

За три зимних месяца года инженеры оператора также расширили зону покрытия сети LTE в городах и райцентрах. Новые телеком-объекты были установлены в Саратове, Энгельсе, Петровске, Аркадаке и Красном Куте.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.