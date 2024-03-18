«Ростелеком» расширил оптическую сеть в городе Енисейске Красноярского края

«Ростелеком» за счет собственных инвестиционных средств расширил оптическую сеть в городе Енисейске Красноярского края. Теперь 1000 семей, живущих в частных домах, смогут подключить надежный высокоскоростной интернет и цифровые сервисы. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Кабель с пропускной способностью до 1 Гбит/с проложен в периметре улиц Кирова, Ленина, Горького, Южной, Худзинского, Доры Кваш, Промышленной и Бограда. Первых 100 новых абонентов компания «Ростелеком» подключит бесплатно.

Благодаря наличию современной телекоммуникационной инфраструктуры енисейцам доступны разные услуги федерального провайдера. Самыми популярными традиционно могут стать пакетные предложения, так как именно они дают абонентам наибольшую выгоду.

«Выбирая тот или иной набор цифровых продуктов, можно существенно сэкономить. Например, только на мобильную связь семья из четырех человек ежемесячно тратит порядка 1200 руб. Мы за эти же деньги предлагаем и мобильную связь — до пяти SIM-карт, и домашний интернет на скорости до 200 Мбит/с, и видеосервис Wink», — сказала Наталья Баженова, директор по работе с массовым сегментом Красноярского филиала «Ростелекома».

Объединив все подключенные услуги в одном лицевом счете, клиентам легко управлять ими через приложение в смартфоне. Техническая поддержка осуществляется круглосуточно, достаточно позвонить на бесплатную горячую линию или оставить заявку в онлайн-чате в личном кабинете.

«Деньги, которые “Ростелеком” получает от абонентов, ежегодно реинвестируются в сеть. Мы модернизируем существующие и строим новые каналы связи больше, чем любой другой игрок на телекоммуникационном рынке. Енисейск — это только один из десятков инвестпроектов, которые Красноярский филиал реализует в этом году», — отметил Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома».

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.