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EKF открывает новое продуктовое направление активного промышленного телекоммуникационного оборудования

EKF открывает новое направление – активное промышленное телекоммуникационное оборудование, что позволит компании предлагать комплексные решения в области промышленной автоматизации, в системах управления зданиями, инфраструктурных проектах. Активное телекоммуникационное оборудование EKF упростит процесс интеграции систем ИТ и АСУ, обеспечит масштабируемость, производительность, гибкость и простоту управления, повысит устойчивость и эффективность систем в целом.

В состав новой линейки активного телекоммуникационного оборудования EKF входят: промышленные коммутаторы, в том числе с поддержкой стандарта PoE, медиаконвертеры, преобразователи интерфейсов, SFP-трансиверы. В 2024 г. планируется расширение номенклатуры – введение преобразователей промышленных протоколов, радиочастотных систем, линеек специализированных коммутаторов для энергетики и транспорта.

Промышленные коммутаторы EKF обеспечивают резервирование с быстрым восстановлением, имеют высокую степень защиты от электромагнитных помех и скачков напряжения, поддерживают надежную связь в экстремальных условиях эксплуатации в диапазоне температур от -40 до 75 °C. Сочетание медных и оптических портов дает системе необходимую гибкость и соответствие промышленным отраслевым стандартам.

Промышленные PoE-коммутаторы позволяют подключить до 24 внешних устройств с потребляемой мощностью 36 Вт на канал, таких как поворотные видеокамеры, беспроводные устройства и другое полевое оборудование.

Для передачи данных на расстояния до 120 км EKF предлагает расширить возможности стандартного интерфейса RS-485/232 за счет использования преобразователя последовательных интерфейсов RS-232/485 в Ethernet и оптических медиаконвертеров. Линейка SFP трансиверов производства EKF позволяет инженерам не ограничивать себя в выборе типа оптоволокна.

В процессе активного развития и строительства новых ЦОДов EKF не стоит в стороне. Активное телекоммуникационное оборудование EKF может быть использовано в инфраструктуре ЦОДа в системах мониторинга окружающей среды и системах управления энергообеспечением.

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