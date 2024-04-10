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«Диасофт» автоматизировала идентификацию клиента при звонке в СК «Согласие»

Страховая компания «Согласие» и компания «Диасофт» завершили проект по улучшению процесса обработки обращений, поступающих на диспетчерский пульт.

В ходе проекта установленный в страховой компании продукт «ДМС» от «Диасофт» был интегрирован с автоматической телефонной станцией (АТС) Avaya. Для этого был разработан адаптер и доработан функционал диспетчерского пульта для реакции на входящий звонок – теперь оператор видит список всех договоров, привязанных к этому номеру. Также в продукте «ДМС» появился новый справочник – «Справочник телефонных номеров», который аккумулирует все номера застрахованных и партнеров лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).

Людмила Страхова, заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования блока личного страхования СК «Согласие», сказала: «Интеграция решений позволила оптимизировать работу круглосуточного медицинского пульта, сократить время идентификации звонящего и повысить качественную составляющую звонка. Кроме того, новый функционал продукта от «Диасофт» улучшил структуру хранения контактных данных и сделал этот процесс более легким и управляемым».

Максим Шельпяков, директор департамента «Страхование» компании «Диасофт», сказал: «Новый функционал продукта «ДМС» существенно ускорил поиск застрахованного в системе. Теперь оператор диспетчерского пульта быстрее приступает к непосредственному решению вопроса клиента, что положительно влияет на его лояльность».

Установленный в страховой компании продукт «ДМС» входит в состав платформы Digital Q.Insurance и предназначен для решения всего комплекса задач по автоматизации деятельности страховой компании в части добровольного медицинского страхования (ДМС): от разработки страховых продуктов и программ до планирования, финансового контроллинга и отчетности.

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