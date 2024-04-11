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МТС подключила к интернету 59 социально значимых объектов Хабаровского края

ПАО «МТС» подключила к фиксированной сети связи 59 социально значимых объектов Хабаровского края. Доступ к цифровым сервисам получили центры поддержки населения, отделы опеки и детские социальные учреждения региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К высокоскоростным линиям связи оператор подключил 43 центра поддержки населения и отдела опеки в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Вяземском, Бикине и в ряде других населенных пунктах по всему краю. Интернет необходим сотрудникам учреждений для доступа к государственным информационным системам и позволяет специалистам оказывать персонализированную помощь населению, обмениваться документацией между социальными учреждениями по внутренним каналам.

Также фиксированный интернет появился в 16 детских учреждениях в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикине, поселках Октябрьский и Новый Ургал, селах Хурба, Некрасовка и Найхин, а также в рабочих поселках Переяславка и Солнечный. Новый канал связи поможет получить детям доступ к образовательным ресурсам, учебным материалам, необходимым для подготовки к школьным урокам и факультативам. При этом специальные настройки позволяют защитить детей от нежелательного контента.

«Интернет дает равные возможности получения информации, независимо от географии населенного пункта. С помощью доступа к сети работники социальных учреждений могут автоматизировать часть процессов и быстро получать необходимую информацию, хранящуюся на серверах в краевой столице. Это уменьшает нагрузку на специалистов и помогает быстрее обрабатывать запросы граждан», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белорусии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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