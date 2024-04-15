Для волгоградцев с домашними животными открыли pet-friendly магазины МТС

Цифровая экосистема МТС сообщает о внедрении pet-friendly концепции в своих розничных магазинах в Волгоградской области. Теперь жители Волгограда, Волжского и Камышина смогут посещать магазины МТС уличного формата со своими домашними питомцами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Волгоградской области концепция pet-friendly в розничной сети МТС действует в 13 магазинах в Волгограде, Волжском и Камышине. Такие магазины оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными.

«Домашние животные для многих волгоградцев, в том числе и меня, являются членами семьи. Очень удобно, что теперь во время регулярной прогулки с собакой можно, например, попутно зайти в магазин МТС и решить возникающие вопросы. Надеемся, что это сделает посещение магазинов еще более комфортным для наших клиентов. В дальнейшем мы продолжим развивать pet-friendly концепцию», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023 г., численность домашних питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве — 42%.