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В «городе муралов» на Ставрополье «МегаФон» ускорил мобильный интернет

Улучшения связи почувствовали жители поселка Солнечнодольск. Здесь специалисты зафиксировали повышенный спрос на мобильный интернет и модернизировали объекты телеком-инфраструктуры. Скорость передачи данных в сети «МегаФона» увеличилась на 12%, теперь ее максимальный показатель достигает 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В начале апреля 2024 г. инженеры оператора провели работы по повышению эффективности оборудования. Изменения затронули жилые кварталы, крупное медицинское учреждение, здания государственных органов. Особое внимание уделили берегу Новотроицкого водохранилища, где скоро откроется курортный сезон.

«Солнечнодольск стал привлекать гостей не только пляжами, но и обилием на жилых зданиях муралов – огромных граффити, выполненных художниками со всего мира. Сегодня поселок – это музей под открытым небом, а удивительные картины собирают миллионы лайков в интернете. Чтобы наши абоненты могли за секунду поделиться увиденным с близкими и подписчиками, мы увеличили пропускную способность сети и повысили скорость скачивания», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Дата-аналитика оператора подтверждает: количество туристов в Солнечнодольске с начала 2024 г. увеличилось на 20%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Больше всего абонентов приезжает из соседних городов региона, а также из Краснодарского края, Москвы и Дагестана. В среднем местные жители и туристы скачивают здесь за месяц около 100 ТБ информации. Этого хватит, чтобы загрузить 12 млн фотографий необычных муралов в социальные сети.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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