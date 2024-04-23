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Глобальное обновление «Р7-Команда»: индикатор качества сети, управление групповыми чатами и поддержка «тяжелых» файлов

Модуль видеоконференцсвязи «Р7-Команда» получил бновление сервера и десктопного клиента. Появился долгожданный индикатор качества сетевого соединения, добавлен набор новых функций по управлению групповыми чатами и поддержка отправки файлов больших размеров.

Сервер и десктопный клиент «Р7-Команда» теперь поддерживают совершение выборочных звонков: перед началом группового вызова можно выбрать, каким именно участникам группы будет совершен звонок. Кроме того, для групп с модерацией для пользователей в роли «Докладчик» доступна опция отображения только активных участников конференции (тех, у кого включена камера или микрофон), а также переключение между медиапотоками участника звонка (удобно, если у спикера одновременно включена камера и демонстрация экрана). Реализована упрощенная авторизация (в рамках одной организации), а при открытии ссылки на конференцию или в группу запускается десктопный клиент.

В шапке окна звонка отображается индикатор качества канала связи — иногда лучше заранее, еще до важного звонка, сделать тестовый вызов, и если связь «не очень», подключиться к какой-нибудь более стабильной сети. Добавлена возможность просматривать и устанавливать свой статус: коллеги будут видеть, кто находится в командировке, отпуске, на больничном и т.д.

Список групповых чатов теперь отображается в административной панели, искать их стало можно по названию, а ещё можно найти все групповые чаты, в которых участвует тот или иной пользователь. Более того, в разделе «Групповые чаты» можно просматривать список участников того или иного чата, добавлять новых участников, а также назначать им роли — например, выдать полномочия администратора.

Ещё одна доработка пригодится пользователям, которые активно работают с сервисом и общаются со множеством людей: ссылки, отправленные вместе с текстом, стали кликабельными, чтобы можно было быстрее переходить на нужный сайт. Кроме того, теперь в чат возможно отправлять файлы размером до 150 МБ.

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