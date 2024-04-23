Туристы из Чили и Сингапура: кто еще «засветился» на малой родине Астафьева

В год столетия со дня рождения Виктора Астафьева туристический трафик на его малую родину увеличился на треть. На смотровую площадку «Царь-рыба» и в село Овсянка, где прошло детство писателя, приезжали не только жители нашей страны, но зарубежных государств. Самыми неожиданными посетителями стали гости из Шри-Ланки, Сингапура и Чили, а среди россиян — туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Бурятия. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

Смотровая площадка «Царь-рыба» находится на Слизневском утесе, на 23-м км трассы Красноярск – Дивногорск. Это одно из самых популярных туристических мест в Восточной Сибири. Помимо благоустроенной зоны отдыха, на обзорной площадке установлен огромный осетр, именно его в старину называли «царь-рыбой». Скульптура посвящена одному из знаковых произведений Астафьева о человеке и природе, их единстве и противоборстве. С площадки открывается панорамный вид на Енисей и окрестные населенные пункты, в том числе и на родину писателя-классика — Овсянку. В селе расположен мемориальный комплекс Астафьева, а 1 мая, в вековой юбилей писателя, здесь откроется новый Национальный центр, который станет точкой сосредоточения культуры, литературы и памяти.

Проникнуться атмосферой русской деревни, узнать быт и обычаи сельчан, сюда приезжают гости со всего мира. В 2024 г. среди иностранцев особый интерес проявили туристы из Дании – на них пришлось 19% от общего числа зарубежных посетителей. Далее следуют гости из Китая, Нидерландов, Таджикистана и США. В топ-10 стран по числу туристов также вошли Франция, Казахстан, Германия, Эстония и Австрия. Самыми неожиданными посетителями смотровой площадки «Царь-рыба» стали жители Шри-Ланки, Сингапура и Чили.

Посетители-россияне приезжали на малую родину писателя тоже из разных уголков страны – Калининградской области, Кабардино-Балкарии, Сахалина, Чукотки. Но больше всего туристов прибыло из Москвы, Московской, Нижегородской и Иркутской областей, Санкт-Петербурга. В топ-10 также вошли Бурятия, Якутия, Забайкальский край, Свердловская область и Югра.

Мужчин среди туристов оказалось на 10% больше, чем женщин. Чаще всего малую родину Астафьева посещали люди в возрасте 36-45 лет (34% от общего количества туристов), еще 27% в возрасте 26-35 лет и 25% абоненты группы 46+.

В год столетия писателя увеличился дата-трафик и на сайте, созданном в память о нем. С начала года объем данных вырос в полтора раза, в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Наиболее активно гигабайты мобильного интернета расходовали жители Красноярского края, Новосибирской области и Хакасии.

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