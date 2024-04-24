В «МегаФоне» назвали самые «качающие» села и поселки Пензенской области

Лидеры мобильной интернет-активности живут в Богословке. В селе каждый абонент «МегаФона» в среднем в месяц расходует в Сети 33 ГБ трафика. При этом общий объем передачи данных в малых населенных пунктах региона вырос на треть год к году, сообщают аналитики «МегаФона».

В топ-3 также вошли село Грабово и Чаадаевка, где местные жители прокачивают около 30 и 21 ГБ в месяц на человека соответственно. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пик потребления пришелся на последнюю неделю марта 2024 г., когда объем данных в день на 4% превысил средний показатель. Вероятно, это связано с наступлением тепла – весной люди охотно проводят время на природе и делятся фотографиями и видео первых цветов в социальных сетях и мессенджерах.

«В селах и поселках мобильный интернет часто заменяет фиксированную связь и позволяет пользоваться цифровыми ресурсами, которые для горожан стали обыденными — госуслугами, дистанционными платформами для работы и учебы. Как показывает статистика, в среднем в месяц сельчане расходуют в Сети свыше 2,7 тыс. ТБ трафика, что на 29% больше, чем в прошлом году. При этом 56% данных приходится именно на малые населенные пункты. Чтобы у наших абонентов всегда был стабильный доступ к важным сервисам, мы развиваем телеком-инфраструктуру. Так, инженеры установили новое оборудование стандарта 4G в селе Верхняя Елюзань. Благодаря проведенным работам, максимальная скорость интернета теперь там достигает 120 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.