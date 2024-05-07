Робот «МТС Exolve» помогает организовать визит к врачу

Компания «МТС Exolve», 100-процентная «дочка» «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, подключила цифрового ассистента для сети медицинских центров «Палитра» во Владимире.

Ежедневно многопрофильные клиники сети «Палитра» посещают до 900 пациентов. При высокой загрузке врачей напоминание о предстоящем приеме – не только сервис для пациентов, но и инструмент управления расписанием медиков. Раньше эта задача решалась сотрудниками контакт-центра. Частично снизить нагрузку на операторов удавалось с помощью подтверждения приема в мобильном приложении «Палитры». Однако по-настоящему оптимизировать процесс помог робот «МТС Exolve». Он дозванивается до посетителей накануне их визита в клинику и напоминает о записи к врачу, предоставляя возможность вовремя подтвердить или отменить визит, если в планах пациентов возникли изменения.

Также цифровой помощник формирует и выгружает отчет, в котором отражает освободившиеся временные слоты в расписании медицинских специалистов.

Виртуальный ассистент был внедрен в работу контакт-центра в декабре 2023 г., сейчас он осуществляет порядка 600 звонков в день. В 80% случаев подтверждение записи происходит при помощи робота, что говорит о положительном отношении пациентов к взаимодействию с ним.

«Использование робота позволило нам освободить сотрудников от выполнения рутинных задач, перенаправив их усилия на работу, которая требует человеческого внимания и взаимодействия с пациентами, – отметила Светлана Петрова, руководитель контактного центра сети «Палитра». – В дальнейшем мы планируем расширить функционал робота для еще большего повышения эффективности и качества обслуживания».

«В портфеле «МТС Exolve» – целый ряд успешных кейсов из медицинской сферы, где цифровой помощник берет на себя повторяющиеся задачи, тем самым экономя время сотрудников и повышая продуктивность работы клиник, – сказал директор по продажам и обслуживанию МТТ Костас Дубосас. – Сервисы по автоматизации взаимодействия с клиентами закономерно набирают все большую популярность не только в сфере здравоохранения, но и во многих других отраслях».