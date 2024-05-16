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МТС объединила развлекательные сервисы в холдинге «МТС Медиа»

МТС сообщила о том, что холдинг «МТС Медиа» завершил консолидацию онлайн-кинотеатра Kion, книжного сервиса «Строки», стриминга «МТС Музыка» и направлений «МТС Live» и «МТС Лейбл» в единую вертикаль.

Управляющая компания «МТС Медиа», созданная в феврале 2024 г. для развития медийного направления внутри цифровой экосистемы МТС, завершила консолидацию бизнесов группы в сфере развлечений. В ходе объединения для сервисов «Строки» и «МТС Лейбл», запущенных МТС, были созданы ООО «МТС Строки» и ООО «МТС Лейбл». Затем эти компании, а также входящие в МТС ООО «Кион» (управляет онлайн-кинотеатром Kion) и ООО «МДТЗК» (направление «МТС Live») стали дочерними компаниями «МТС Медиа». «МТС Музыка», оставаясь технически частью МТС, также перешла в подчинение «МТС Медиа».

«Медиа – одно и самых быстрорастущих направлений внутри МТС, и чтобы добиваться еще больших результатов, мы собрали развлекательные бизнесы под управлением нового медиахолдинга. У нас уже есть сильное контентное предложение благодаря Kion и «МТС Live», и объединив их с музыкальным и книжным направлениями, мы сможем создавать большие мультиформатные проекты, находить и развивать медиафраншизы, монетизируемые в разных средах, тем самым предлагая объемное погружение в мир развлечений и эмоций», – сказала генеральный директор «МТС Медиа» Елена Бальмонт.

Примером такого экосистемного подхода стала вселенная по мотивам романа «Мастер и Маргарита», запущенная ранее к премьере киноэкранизации произведения Михаила Булгакова. В Kion состоялся эксклюзивный цифровой релиз фильма, сервис Строки выпустил аудиокнигу в озвучке сыгравшего в фильме Леонида Ярмольника, в «МТС Музыка» появились тематические плейлисты персонажей романа в интерпретации современных музыкантов, а в «МТС Live» –подборка спектаклей по «Мастеру и Маргарите».

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