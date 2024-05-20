5G из космоса: на шаг ближе к отечественной широкополосной спутниковой связи

Российская компания «Бюро 1440» запустила еще три отечественных низкоорбитальных спутника связи. Впервые в истории российской космической индустрии аппараты используют стандарт 5G NTN для связи с абонентами. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Это уже вторая исследовательская миссия компании. Первая миссия «Рассвет-1» стартовала 27 июня 2023 г. и была признана полностью успешной.

В этот раз спутники создали в рекордно короткие для космической индустрии сроки — менее, чем за 14 месяцев. Спутники миссии «Рассвет-2» в два раза больше по массе и габаритам, так как установлено больше нового оборудования. Это значит, что скорость и качество связи теперь — ещё лучше.

При прохождении первой миссии скорость составляла 48 Мбит/сек, задержка — 42 мс. При таких показателях уже можно сделать видеозвонок в высоком качестве сразу на несколько человек или смотреть ТВ в разрешении 4K. Раньше с российских спутников, до «БЮРО 1440» в космосе, такое качество в реальном времени без задержек было невозможно предоставить.

Результаты миссии «Рассвет-2» ожидаются в ближайшие месяцы.

Впереди еще несколько месяцев экспериментов миссии «Рассвет-2» на пути к созданию отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи, который сможет покрыть быстрым интернетом всю страну. Он начнет свою работу в 2027 г.

Глава Минцифры Максут Шадаев о работе «Бюро 1440»: «Считаю, что проект, над которым работает «Бюро 1440», имеет огромное значение для развития нашей цифровой инфраструктуры. Для Министерства создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения быстрого и дешевого доступа в интернет — одна из ключевых инициатив. Желаю ребятам из «Бюро 1440» продолжать в том же духе и добиваться новых целей! Поражён их энтузиазмом, рвением и профессионализмом».