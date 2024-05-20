CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь ТВ и радио ИТ в госсекторе Навигация
|

5G из космоса: на шаг ближе к отечественной широкополосной спутниковой связи

Российская компания «Бюро 1440» запустила еще три отечественных низкоорбитальных спутника связи. Впервые в истории российской космической индустрии аппараты используют стандарт 5G NTN для связи с абонентами. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Это уже вторая исследовательская миссия компании. Первая миссия «Рассвет-1» стартовала 27 июня 2023 г. и была признана полностью успешной.

В этот раз спутники создали в рекордно короткие для космической индустрии сроки — менее, чем за 14 месяцев. Спутники миссии «Рассвет-2» в два раза больше по массе и габаритам, так как установлено больше нового оборудования. Это значит, что скорость и качество связи теперь — ещё лучше.

При прохождении первой миссии скорость составляла 48 Мбит/сек, задержка — 42 мс. При таких показателях уже можно сделать видеозвонок в высоком качестве сразу на несколько человек или смотреть ТВ в разрешении 4K. Раньше с российских спутников, до «БЮРО 1440» в космосе, такое качество в реальном времени без задержек было невозможно предоставить.

Результаты миссии «Рассвет-2» ожидаются в ближайшие месяцы.

Впереди еще несколько месяцев экспериментов миссии «Рассвет-2» на пути к созданию отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи, который сможет покрыть быстрым интернетом всю страну. Он начнет свою работу в 2027 г.

Глава Минцифры Максут Шадаев о работе «Бюро 1440»: «Считаю, что проект, над которым работает «Бюро 1440», имеет огромное значение для развития нашей цифровой инфраструктуры. Для Министерства создание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения быстрого и дешевого доступа в интернет — одна из ключевых инициатив. Желаю ребятам из «Бюро 1440» продолжать в том же духе и добиваться новых целей! Поражён их энтузиазмом, рвением и профессионализмом».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Подводный ЦОД можно уничтожить акустической атакой

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Число вакансий в ИТ и телекоме в Москве за год выросло на 21%

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Российские производители оптоволоконных кабелей сократили выпуск на 11%. Китайское дешевле

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024