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«МегаФон»: юные подмосковные и зубцовские футболисты победили в финале турнира «Будущее зависит от тебя» в Сочи

В Краснодарском крае завершился финальный этап всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов. Победу в двух возрастных группах одержали ребята из Московской и Тверской областей. Они пройдут подготовку в летнем лагере ФК «Динамо».

Финальные игры собрали более 160 юных спортсменов из Магадана, Артема, Махачкалы, Майкопа, Красноярска, Екатеринбурга, Кирова, Самары, Сызрани, Выборга, Кингисеппа, Зубцова и Старого Оскола. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В старшей возрастной категории победила «Спарта» из подмосковного Егорьевска. В младшей – второй год подряд титул завоевал зубцовский «Атлетик». Кроме лидерства в матчах, они проявили себя и в индивидуальных номинациях: завоевали звания лучшего игрока и нападающего. Титулы лучших тренеров турнира получили руководитель подмосковной «Спарты» Иван Маслов и наставник зубцовского «Атлетика» Валерий Индеев.

Помимо соревнований в проекте участвовали подростки, которым интересна профессия журналиста — каждая команда приехала в Сочи с собственным корреспондентом. Для юных репортеров провели экскурсию на ВГТРК Сочи, где узнали, как работает телевизионная журналистика.

В свободное от игр время ребята сходили на матч Российской Премьер-Лиги между ФК «Сочи» и ФК «Краснодар» на олимпийском стадионе «Фишт». А за яркими эмоциями отправились на аттракционы в «Сочи-Парк».

Главный приз для победителей финала – поездка в июле в футбольный летний лагерь академии ФК «Динамо» с проживанием в Сочи. В течение 11 дней победители турнира «Будущее зависит от тебя» будут проходить обучение по методике легендарного российского клуба.

Главный тренер «Атлетик» Валерий Индеев: «Очень рады, что удалось защитить титул чемпионов! Спасибо, что есть такие инициативы для детей от «МегаФона». Надеемся, что следующий юбилейный год не станет исключением, и все мы встретимся еще раз!»

«Наш Чемпионат – возможность помочь ребятам, оказавшимся без попечения родителей, показать себя и найти применение своим спортивным талантам. С каждым годом уровень команд продолжает расти. И здесь важна, в первую очередь, социальная составляющая: не ставшие лидерами получают новый стимул к интенсивным тренировкам в течение года, а это значит, что их свободное время будет занято приятным и полезным делом. Компания дает каждому участнику шанс исполнить мечту, в очередной раз доказать себе и всему миру, что “Будущее зависит от тебя”», — отметил руководитель обособленного подразделения «МегаФона» в Сочи Михаил Козлов.

Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» «МегаФон» проводит по всей стране с 2005 г. Это проект федерального масштаба для детей, находящихся на попечении государства, направленный не только на их физическое развитие, но и на социализацию и содействие семейному устройству.

Соревнования проводятся при поддержке Министерства спорта России, Министерства образования и науки и Российского футбольного союза по всей стране. За 18 лет истории турнира в нем приняли участие более 5 30 команд детских домов и школ-интернатов, более 41 тыс. девчонок и мальчишек соревновались за право стать победителем.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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