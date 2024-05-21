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В «Яндекс Картах» появилась возможность уточнить точку прибытия при построении маршрута на автомобиле

Теперь при построении автомобильного маршрута «Яндекс Карты» предлагают уточнить точку, в которой завершится поездка. Это может быть место высадки недалеко от нужного входа или парковка поблизости. Функция работает при поездках в аэропорты, больницы, торговые центры, университеты, парки, а также на вокзалы, рынки и стадионы.

Водитель может выбрать удобную точку прибытия в зависимости от цели поездки: например, чтобы встретить кого-то в аэропорту или оставить машину на парковке на время путешествия. Приложение подскажет, сколько времени займёт путь до нужной точки, и построит к ней оптимальный маршрут. Например, предложит пораньше свернуть с шоссе на парковку или, наоборот, проехать дальше, чтобы оказаться прямо у зоны прилёта аэропорта.

Размечать точки прибытия помогает специальная технология «Яндекс Карт». Она изучает информацию о самом здании, входах, ближайших парковках, а также учитывает данные о том, где водители обычно заканчивают поездку. Данные о точках прибытия обновляются ежедневно и остаются актуальными. В «Картах» уже разметили более 200 тыс. точек прибытия в Москве и Нижнем Новгороде.

«Яндекс Карты» — приложение к городу, которое отвечает на повседневные вопросы пешеходов и водителей. «Карты» прокладывают автомобильные маршруты с учётом пробок и дают подсказки во время движения, предупреждают о камерах, авариях и ремонтных работах. Кроме того, прямо в приложении можно записываться в салоны красоты, бронировать столики и решать другие повседневные задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 млн человек.

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