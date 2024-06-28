Mango Office интегрировал виртуальную АТС и контакт-центр в работу московского ЖКХ-оператора

Mango Office интегрировал виртуальную АТС и контакт-центр в работу московского ЖКХ-оператора. Об этом CNews сообщили представители Mango Office.

ИT-решения помогут ООО «Городской ресурсоснабжающей компании» обрабатывать, записывать и анализировать все входящие телефонные звонки.

С 2019 г. по 2023 г. год ЖКХ-оператор использовал смартфон и сим-карту для общения с клиентами. Этого было недостаточно для обработки всех входящих звонков.

Во время аварий и профилактик два диспетчера получали до 100 звонков в сутки. Они регулярно пропускали часть из них. Компания искала IT-решение для коммуникаций с клиентами.

Команда ООО «ГРК» выбрала продукты от Mango Office. Генеральный директор оператора работал с софтом вендора на предыдущем месте работы. Этот фактор сыграл ключевую роль в поиске платформы.

Как работает виртуальная АТС от Mango Office

В рабочее время. Облачная платформа распределяет все входящие звонки на сотрудников офиса и операторов с помощью голосового меню.

В нерабочее время. Схема голосового меню меняется. При аварийной ситуации клиенту предлагают нажать «один» для общения с диспетчером. По другим вопросам — перезвонить в рабочее время.

Во время аварий. Гендиректор заменяет стандартное голосовое меню на аварийное. Система сразу сообщает позвонившему, что технические работы в его ЖК уже ведутся. И предлагает дождаться ответа специалиста.

Как работает Контакт-центр от Mango Office

Омниканальная платформа записывает все телефонные разговоры. Руководитель может прослушать запись и проверить качество диалогов с клиентами

Внедрение позволило ООО «ГРК»: обрабатывать все входящие обращения; настроить распределение звонков между сотрудниками; установить специальное голосовое меню для информирования жильцов ЖК во время аварий; внедрить запись и аналитику разговор с клиентами.