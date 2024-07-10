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«МегаФон» прокачал связь и интернет в Ростове-на-Дону

Жители двух комплексов донской столицы — «Вересаево» и «Днепропетровская роща» — теперь загружают онлайн-сервисы в смартфонах и планшетах на максимальной скорости до 62 Мбит/с. Оператор построил в локациях новые телеком‑объекты, в результате чего улучшилось покрытие мобильной сети в домах и в ближайших образовательных, медицинских и спортивных учреждениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры установили оборудование, поддерживающее диапазон LTE-2600 с высокой проникающей способностью сотового сигнала. Теперь абоненты могут с комфортом пользоваться мобильным интернетом в зданиях с большим количеством перегородок и не волноваться о качестве соединения даже при пиковой нагрузке на сеть.

«Год к году потребление трафика в многоэтажных домах выросло на 8%. Планируя развитие сети, мы отталкиваемся от особенностей городской застройки и анализа онлайн‑активности дончан. Так, чтобы предоставить скоростной мобильный интернет новосёлам, в этом году мы установили базовые станции в популярных многоквартирных жилых комплексах столицы региона, среди которых “Екатерининский”, “Левенцовский”, “Суворовский”, “Красный Аксай”», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Артем Филин.

С начала года жители комплексов, в которых запущена телеком-инфраструктура, уже скачали свыше 600 ТБ информации, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Для сравнения, такого объема достаточно, чтобы смотреть беспрерывно сериалы в течение 46 лет.

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