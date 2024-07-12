МТС: москвичи, хабаровчане и калининградцы отметили День молодежной столицы во Владивостоке

МТС c помощью технологии Big Data проанализировала географию участников Дня молодежной столицы во Владивостоке, который отпраздновали 6 июля на Набережной Цесаревича. Большинство гостей на праздник прибыли из Москвы, Хабаровска и Благовещенска, а каждый двадцатый турист прибыл из заграницы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В мероприятии приняли участие несколько десятков тысяч зрителей, из них 95% — жители регионов России. В топ-5 регионов, откуда прибыли гости, вошли дальневосточные регионы и две столицы - Москва и Санкт-Петербург. Наибольшую долю гостей составили москвичи — 18% от общего числа приезжих посетителей. Второе место забрали хабаровчане — 15%, третье — жители Амурской области, на долю которых пришлось 7%. Замыкают пятерку гости из Сахалинской области и Санкт-Петербурга. Самыми удаленными регионами, жители которых посетили праздник в честь Молодежной столицы России-2024, оказались Калининградская и Мурманская область, а также ЯНАО. В мероприятии поучаствовали и иностранные туристы - на их долю пришлось 5% гостей.

Участники праздничных мероприятий активно делились фотографиями и видео в социальных сетях и мессенджерах, вели прямые эфиры. По данным МТС, интернет-трафик в центре города в период праздничных мероприятий вырос на 30%. Чтобы обеспечить цифровой комфорт жителей и гостей Владивостока, МТС расширила LTE-покрытие в центре города и дополнительно развернула передвижную базовую станцию.

«Формат «станции на колесах» позволяет разворачивать ее практически на любой территории для усиления сигнала, например, при проведении массовых мероприятий, спортивных соревнований, концертов и фестивалей. Именно с ее помощью гости события могли вести стримы, загружать фото и видео в соцсети и мессенджеры. В целом, культурные и гастрономические фестивали уже стали визитной карточкой Приморского края - такие мероприятия ежегодно собирают сотни тысяч гостей и участников. Поэтому мы уделяем значительное внимание и созданию комфортной информационной среды для гостей города - модернизируем сеть, запускаем бесплатные аудиогиды и цифровые путеводители. Так, в июне был запущен гастрономический гид по дальневосточной кухне от МТС Travel, который поможет сделать пребывание во Владивостоке более комфортным и разнообразным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.