«МегаФон» увеличил территорию 4G-покрытия в 12 районах и на автодорогах Удмуртии

Инженеры «МегаФона» раздвинули границы покрытия сети четвертого поколения в 12 районах Удмуртии. Устойчивый мобильный интернет стал доступен более 45 тыс. жителей сельских населенных пунктов. Модернизация телеком-объектов прошла в небольших деревнях, крупных районных центрах, на автодорогах региона, а также в городах Глазов и Сарапул. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» активировал дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает расширенный радиус покрытия до 10 км. Такое решение позволяет обеспечить наибольшую территорию населенного пункта или автодороги качественной голосовой связью и мобильным интернетом.

Инженеры «МегаФона» провели работы в 12 районах Удмуртии, в их числе Алнашский, Балезинский, Воткинский, Граховский, Кезский, Кизнерский, Красногорский, Малопургинский, Сарапульский, Сюмсинский, Увинский и Якшур-Бодьинский.

Улучшение покрытия сети четвертого поколения будет заметно в крупных населенных пунктах Алнаши, Грахово, Кез, Кизнер, Красногорское, Якшур-Бодья, которые являются административными центрами. Зона уверенного пользования скоростным интернетом расширена и в поселениях, где в основном проживает менее 500 человек – Бурино Балезинского района, Пужмезь Кезского района, Саркуз и Удмуртский Сарамак Кизнерского района, Уром и Старая Монья Малопургинского района, Юрино Сарапульского района, Гура Сюмсинского района, Большой Жужгес и Большой Каркалай Увинского района, Кыква Якшур-Бодьинского района.

Увеличена территория покрытия сети четвертого поколения и на автодорогах региона. Водители и пассажиры смогут использовать сервисы геолокации и другие онлайн-приложения на федеральной магистрали М-7 «Волга» в районе села Алнаши, на трассе Ува-Сюмси около электрической подстанции «Садовая» и на выезде из Можги в сторону Вавожа.

«С начала года наши инженеры провели масштабные работы по модернизации оборудования и рефармингу частот. Такой подход позволяет оперативно увеличить территорию покрытия и дать возможность жителям сельской местности пользоваться мобильным интернетом на средней скорости 30 Мбит/с. Качественные телеком-услуги помогают решать бытовые вопросы, осваивать обучающие онлайн-программы, общаться в мессенджерах и социальных сетях, а также развивают торговый и туристический потенциал районов и региона в целом», – сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Также покрытие сети 4G увеличилось в Глазове около площади Свободы и для жителей частных домов по улице Кировской. В Сарапуле улучшение мобильного сигнала будет заметно в районе улицы Путейской.