CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Проводная связь Интернет Интернет-доступ Цифровизация
|

В «Семью» и «Облака» пришел гигабитный интернет МТС

ПАО «МТС» запустила сеть скоростного домашнего интернета еще в двух новых жилых комплексах Тюмени. Более 2000 семей города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с и ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к домашним сервисам МТС впервые получили новоселы, проживающие в шести многоквартирных домах ЖК «Семья» в районе Патрушева и вблизи Червишевского тракта на юге Тюмени. Также новые цифровые возможности появились у жителей четырех домов нового ЖК «Облака» по улице Интернациональной у Окружной дороги.

В результате подключения сетей горожане смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, загружать объемные файлы, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком качестве, удаленно учиться и работать. Кроме того, жители комплексов получили возможность подключать устройства умного дома, включая систему видеонаблюдения, когда можно в режиме трансляции видеть и слышать все, что происходит в зоне видимости камер. Новоселы могут также сэкономить до 40% на услугах связи, объединив мобильную связь, домашний интернет, IPTV и онлайн-кинотеатр KION в одном пакете услуг.

«Тюмень продолжает активно застраиваться. Появляются современные микрорайоны и ЖК, где помимо придомовой инфраструктуры важно развивать и цифровые коммуникации. Так, с начала года мы обеспечили более 11 тыс. семей в новостройках в разных частях города, а это на порядок повышает комфорт и качество жизни тюменцев, обеспечивает безопасность квартир и их жильцов, делает микрорайоны привлекательными и удобными для жизни. Особенно это актуально для молодых семей, у которых очень высокая потребность в интернет-контенте, при этом число используемых в доме смартфонов, ноутбуков и других гаджетов превышает количество жильцов», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Ранее компания обеспечила доступом к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с новоселов ЖК «Симпл», «Да. Квартала «Республика», «Ново Комарово», «Гранд-Квартала», «Дивного квартала у озера» и «Никольского».

Уточнить техническую возможность подключения по конкретному адресу в Тюмени можно на сайте МТС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Выпущен невероятно дешевый роутер с Wi-Fi 7 с вырезанной важнейшей функцией

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Хакеры взломали Верховный суд США. Работа его ИТ-систем остановлена

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как сделать умной систему полива для сада и огорода

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024