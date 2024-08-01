«МегаФон» прокачал связь в Армавире

Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-инфраструктуру, благодаря чему скорость мобильного интернета у жителей «города ветров» и его пригорода теперь достигает 125 Мбит/с. Это позволяет с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами, вести прямые трансляции, быстро выгружать в «облако» фотоархивы из путешествий. Улучшения параметров связи могут почувствовать более 187 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает высокое качество покрытия во всех частях города. Особое внимание уделили как жилым массивам, так и садам, скверам, паркам, социальным объектам, торговым центрам и производственным предприятиям.

Изменение скорости мобильного интернета почувствовали не только местные жители. Вблизи локации проходит участок федеральной автодороги Р-217 «Кавказ», которая начинается в Краснодарском крае и проходит через Ставропольский край, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню и Дагестан. А значит автомобилисты и пассажиры могут быстрее скачивать информацию с дорожных карт, звонить по видеосвязи родным и близким и вызывать помощь в случае необходимости.

«Мы регулярно анализируем потребление интернета и улучшаем качество покрытия в самых "качающих" локациях. Как показывает аналитика на основе обезличенных данных, год к году горожане прокачали в 1,3 раза больше информации в Сети. При этом более 35% от общего дата-трафика приходится на автомобилистов», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.