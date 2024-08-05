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beeline cloud подтвердил соответствие наивысшему уровню защищенности персональных данных

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud подтвердил соответствие своей облачной инфраструктуры наивысшему уровню защищенности персональных данных (УЗ-1). Национальный аттестационный центр, входящий в ГК «Информзащита», провел периодический контроль публичного облака и сервисов beeline cloud, по результатам которого уровень защищенности был успешно подтвержден. Об этом CNews сообщили представители beeline.

Соответствие уровню УЗ-1 согласно требованиям 21 приказа ФСТЭК России означает, что клиенты beeline cloud могут безопасно размещать в облаке информационные системы персональных данных, обрабатывающие специальные, биометрические, общедоступные или иные категории персональных данных. Все меры защиты информации, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. № 1119 для первого уровня защищенности обрабатываемых персональных данных (УЗ-1), были соблюдены.

«Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли быть уверены в безопасности своих данных. Подтверждение соответствия первому уровню защищенности персональных данных является важной стадией и свидетельствует о нашей приверженности высоким стандартам безопасности», — сказал директор по информационной безопасности beeline cloud Егор Бигун.

«Для нашей компании такой проект далеко не первый. Силами наших специалистов были аттестованы почти все самые крупные центры обработки данных и облачные провайдеры. В данном случае отдельно хотелось бы отметить высокий уровень подготовленности проверяемого объекта информатизации и проектной команды со стороны Заказчика», — отметил генеральный директор «Национального аттестационного центра» Дмитрий Пойгин.

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