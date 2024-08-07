«МТС Exolve» поможет дозвониться в автоцентры

«МТС Exolve», 100-процентная «дочка» МТС, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, предоставила корпоративные сервисы холдингу по продаже и обслуживанию коммерческих и легковых автомобилей «Луидор».

Среди предоставленных сервисов – более 160 прямых городских и мобильных номеров, которые компания может использовать для обеспечения эффективной коммуникации сотрудников между собой, для общения с клиентами и кол-трекинга.

Кроме того, «МТС Exolve» обеспечил работу «горячей линии» по номерам 8-800, что позволяет клиентам сети «Луидор» оперативно получать необходимую информацию и техподдержку. Сервис работает круглосуточно и бесплатно в 13 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань и др.), в которых действуют автосалоны и техцентры «Луидор». Для автобизнеса телефония является одним из основных инструментов взаимодействия с клиентами – здесь учитываются как входящие вызовы, так и обработка заявок, оставленных на сайте, в исходящем режиме.

«Мы постоянно растем и развиваемся, открываем офисы в новых регионах – отсюда и потребность в масштабировании ресурсов для организации работы и отслеживания эффективности рекламных кампаний. Ежемесячно на номера «Луидора», предоставленные «МТС Exolve», поступает около 5 тыс. звонков, поэтому высокая дозваниваемость и надежность соединения являются решающими факторами при выборе поставщика телефонии. Когда клиенты из разных регионов страны могут звонить по легко запоминающимся номерам, а сотрудники – общаться между собой без технических сбоев, тогда работа выстраивается эффективно», – отметил генеральный директор «Луидор» Сергей Гусев.

«Надежная и эффективная связь — важный инструмент в ведении бизнеса, – сказал директор по продажам и обслуживанию «МТС Exolve» Костас Дубосас. – У компании «Луидор» теперь есть возможность предоставить клиентам связь как по мобильным номерам, так и по прямым городским, что способствует повышению уровня обслуживания, укреплению доверия и обеспечивает дополнительные возможности для бизнеса. Номер 8-800 удобен при наличии большого количества вызовов, так как благодаря ему клиенты в любое время суток смогут оперативно дозвониться до техцентров. Уверены, что наши сервисы помогут сети «Луидор» оптимизировать процессы коммуникации и обслуживания клиентов».