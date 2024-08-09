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В аквапарках Волгограда и Волжского развернули ускоренную сеть 4G

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в популярных местах отдыха Волгограда и Волжского. Благодаря строительству и модернизации телеком-оборудования скорость мобильного интернета на 50% выросла в аквапарках «Акватория» и «21 век», которые посещают не только жители Волгоградской области, но и гости региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря запуску новых базовых станций и модернизации существующего оборудования, скорость мобильного интернета выросла в среднем на 50% на территории аквапарка «Акватория», который стал первым аквапарком, открывшимся в Волгограде, и в аквапарке «21 век», который находится на левом берегу реки Ахтубы в Волжском. Аквапарки включают взрослые и детские горки, детские водные городки, гидромассажные бассейны, пляжные зоны и летние кафе. Обновленная сеть 4G обеспечит отдыхающих скоростным интернетом и позволит с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами.

«Аквапарки, расположенные в Волгограде и Волжском, пользуются большой популярностью, как среди местных жителей, так и у туристов, и гостей из ближайших регионов, в которых нет подобных мест отдыха. Мы анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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