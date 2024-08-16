«СберМобайл» представил AIoT-платформу для цифровизации городов

«СберМобайл», виртуальный оператор связи и провайдер цифровых решений, объявил о запуске первой российской low-code-платформы искусственного интеллекта вещей SberMobile AIoT (Artificial Intelligence of Things). Это решение помогает девелоперам и управляющим компаниям создавать инновационные жилые комплексы, а муниципальным властям — оптимизировать управление городской инфраструктурой. Платформа включена в реестр отечественного ПО.

Сергей Волков, генеральный директор «СберМобайл», сказал: «Наша платформа сочетает в себе преимущества отечественных технологий искусственного интеллекта и интернета вещей, что повышает операционную эффективность бизнеса. На данный момент «СберМобайл» — единственный поставщик подобных платформ в России. Уверен, что SberMobile AIoT принесёт пользу девелоперам, управляющим компаниям, представителям городских властей. Можно обойтись без крупных инвестиций в создание собственных IT-подразделений, а взять готовое "коробочное" решение, которое решит множество управленческих задач при строительстве и эксплуатации объектов жилой и коммерческой недвижимости. Единая цифровая среда управления позволит оптимизировать деятельность компаний и сократить расходы».

SberMobile AIoT — это набор гибко конфигурируемых готовых решений на основе технологий промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT), машинного обучения (Machine Learning, ML) и искусственного интеллекта для цифровизации объектов недвижимости и городской инфраструктуры. Система имеет удобный графический интерфейс: в нём легко управлять модулями и настраивать функциональность, а знать программный код необязательно.

Платформа интегрирует различные устройства, датчики, системы и сервисы в единую цифровую среду. В одном окне можно управлять отоплением, вентиляцией, освещением, системами контроля доступа и домофонии, отслеживать утечки, анализировать данные с камер видеонаблюдения. Искусственный интеллект самостоятельно распознаёт нестандартные ситуации и выявляет аномальные точки потребления ресурсов. Система может работать в связке с внешними ИИ/МО-сервисами, что расширяет её функционал и повышает точность анализа.

В платформе можно настраивать различные сценарии работы — например, чтобы лифт автоматически приезжал на первый этаж, как только владелец квартиры паркует машину, — и даже создавать принципиально новые сервисы. Умная аналитика прогнозирует потребление ресурсов и оптимизирует расходы на содержание недвижимости, что повышает класс энергоэффективности объектов. Более того, платформа позволяет ещё на стадии строительства создать цифровой макет объекта, что упростит его дальнейшую эксплуатацию. Жители таких домов получают качественные сервисы, повышается и безопасность.

Все элементы «цифрового здания» (или «цифрового города») отображаются в едином ситуационном центре. Модульная архитектура платформы даёт возможность выбрать только необходимые бизнесу решения и масштабировать их.

IIoT-продукты «СберМобайла» также используются в транспортных компаниях и на промышленных предприятиях. Кроме того, оператор предоставляет бизнесу традиционные услуги связи, включая корпоративные тарифы, сервис SMS-рассылок для информирования клиентов и M2M-карты для управления счётчиками, банкоматами и вендинговыми аппаратами.