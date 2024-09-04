Аналитика МТС: День минусинского помидора привлек гостей из Китая, Белоруссии и Марокко

ПАО «МТС», цифровая экосистема, с помощью геоаналитической платформы «Геоэффект» проанализировала посещаемость фестиваля «День минусинского помидора», прошедшего в Минусинске. Самыми активными участниками события стали приверженцы здорового образа жизни в возрасте 35-44 лет, а мероприятие в целом посетили более 4,5 тыс. человек, в том числе гости из Китая, Белоруссии и Марокко. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным Big Data МТС, в этом году большинство гостей фестиваля приезжали в Минусинск на пару часов, при этом самым активным по посещаемости временным промежутком стал период с 13 до 15 часов дня, когда на событии состоялось вручение автомобиля за самый крупный томат. Обладателем «Нивы» с прицепом и абсолютным томатным рекордсменом региона стал пенсионер Александр Терехов, представивший свой помидор-гигант весом два килограмма 700 гр.

География мероприятия охватила многие регионы России — среди гостей фестиваля отметились жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Саратова, Краснодара, Ростова-на-Дону, Магадана и других городов страны. Большее количество приезжих на День минусинского помидора — путешественники из соседних сибирских регионов — Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей, республик Тыва, Алтай и Хакасия. Кроме того, гости события приезжали из различных районов Красноярского края — Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского и Рыбинского, а также из Красноярска, Норильска, Железногорска, Канска, Ачинска и Дивногорска.

Фестиваль «День Минусинского помидора» привлек и иностранных туристов из Армении, Белоруссии, Грузии, Марокко, Китая, Казахстана и Таджикистана. В 2023 г. на фестиваль также прибыли иностранные гости из Германии и Италии.

52% от всего туропотока фестиваля составили женщины, а самой многочисленной возрастной группой оказались люди среднего возраста от 35 до 44 лет. При этом 58% от всей аудитории являются ЗОЖ-адептами — посещают фитнес-залы и покупают товары для здорового образа жизни в специализированных магазинах. Подобный анализ обезличенных данных с помощью геоаналитической платформы может использоваться при планировании программы развлекательных мероприятий для качественной проработки тематических активностей для разных групп посетителей.

«Мы видим, что все больше туристов ежегодно привлекает Минусинск — один из важнейших городов на юге региона с богатой историей. В прошлом году с помощью технологии обезличенных данных мы проанализировали туристические потоки в Минусинске во время празднования его 200-летия — тогда старинный купеческий город посетили не только гости со всей Сибири, но и туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. На знаменитый же "томатный праздник" — "День помидора" — в этом году приехало на 10% больше туристов, чем в прошлом, причем гостями события стали туристы со всей России — от Калининграда до Камчатки. Уверен, туристический потенциал этого удивительной локации на юге Сибири со временем раскроется еще больше», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Фестиваль связан с историей города: минусинцы выращивают помидоры на своих участках уже более 100 лет, в эту плодородную сибирскую местность плоды завезли ссыльные декабристы. С 2004 г. в Минусинске, ставшей негласной «томатной столицей» Красноярского края, проводится краевой праздник «День Минусинского помидора». В день фестиваля улицы Минусинска становятся большой концертной площадкой, где можно посетить выставки цветов, фруктов и овощей, сельскохозяйственные ярмарки и спортивные состязания, а также поучаствовать или стать зрителем в конкурсе на самый крупный выращенный помидор.