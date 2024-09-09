API «Яндекс Карт» добавили поддержку Flutter в MapKit SDK и NaviKit SDK

Команда API «Яндекс Карт» представила результаты успешной реализации поддержки фреймворка Flutter в ключевых картографических решениях компании для мобильных приложений – MapKit SDK и NaviKit SDK. Использование API «Яндекс Карт» с Flutter помогает снизить общую стоимость разработки, тестирования и поддержки мобильных приложений с интегрированными геосервисами «Яндекса».

С помощью MapKit SDK можно встроить интерактивные карты в приложения на Android и iOS и использовать там возможности «Яндекс Карт». А NaviKit SDK позволяет добавить в собственное приложение компании технологии «Навигатора» и кастомизировать их под задачи бизнеса. В свою очередь, Flutter – это фреймворк для кроссплатформенной разработки, который позволяет создавать приложения для разных операционных систем с одним и тем же кодом. С поддержкой Flutter в решениях API «Яндекс Карт» компании смогут интегрировать интерактивные карты и навигационный функционал в свои мобильные приложения без необходимости писать дополнительный код для разных платформ. Это ускорит процесс разработки, позволит сохранить единый стиль и дизайн приложения на всех платформах и повысит уровень удовлетворенности пользователей благодаря более гибкому и интуитивно понятному использованию карт и навигации.

Среди других преимуществ интеграции – высокая производительность и быстрая загрузка приложений, стабильное и удобное обновление. Благодаря отсутствию платформенно-зависимого кода, компании смогут экономить время и ресурсы, которые ранее тратили на разработку и тестирование отдельных версий приложений для различных платформ. Это упростит процесс создания и поддержки приложений, что в конечном итоге сократит общие затраты и повысит эффективность работы бизнеса.

API «Яндекс Карты» предлагают актуальные картографические, навигационные и геолокационные решения с широкими возможностями настройки и различными вариантами платного и бесплатного использования.