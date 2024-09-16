CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Телеком
|

«Ростелеком» сообщает об итогах годового общего собрания акционеров за 2023 год

ПАО «Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о принятых на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) по итогам 2023 г. решениях. ГОСА состоялось 16 сентября 2024 г. в заочной форме. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2023 финансовый год, избрали совет директоров и ревизионную комиссию, выбрали аудитора, а также приняли решения по другим вопросам повестки дня ГОСА.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Хочу поблагодарить всех акционеров компании, которые приняли участие в годовом общем собрании акционеров. Среди обязательных вопросов ГОСА — избрание нового совета директоров. Безусловно, менеджмент компании нацелен на тесную и плодотворную работу с ним. От себя лично и всего коллектива компании я благодарю председателя совета директоров с 2015 по 2024 гг. Сергея Борисовича Иванова за личный вклад в достижение высоких результатов “Ростелекома” и вовлеченность в реализацию важнейших проектов федерального значения, среди которых строительство подводных ВОЛС до Камчатки, Магадана, Калининграда, Курильских островов и Чукотки. Также мы благодарны Дмитрию Николаевичу Чернышенко за работу в совете директоров и участие в развитии компании. Его глубокое понимание индустриальной специфики, системный и одновременно визионерский подход позволили нам определить стратегические цели развития отрасли до 2035 года. Реализуя самые масштабные и сложные инициативы, мы всегда чувствовали поддержку со стороны Сергея Борисовича и Дмитрия Николаевича. Я убежден, что вместе с новым советом директоров мы продолжим уверенно двигаться к достижению технологического суверенитета нашей страны».

Акционеры утвердили выплату дивидендов по результатам 2023 г. на обыкновенные и привилегированные акции. Дивиденды выплачиваются в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа А в размере 6,06 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 6,06 руб. на одну акцию.

Лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 г., будут определены по состоянию на 27 сентября 2024 г.

Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней (выплата до 11 октября 2024 г. включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней (выплата до первого ноября 2024 г. включительно) с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Русагро» внедрила российский аналог западной системы умного производственного планирования

Российским сотовым сетям грозит крах? Российское телеком-железо вот-вот признают иностранным, а его использовать запрещено

Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек

Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября

Как Контур.ID поможет с аутентификацией сотрудников в организации

Власти оплатят создателям суперкомпьютеров присоединение к электросетям

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Показать еще

Наука

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/