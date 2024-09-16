«Ростелеком» сообщает об итогах годового общего собрания акционеров за 2023 год

ПАО «Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, сообщает о принятых на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) по итогам 2023 г. решениях. ГОСА состоялось 16 сентября 2024 г. в заочной форме. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2023 финансовый год, избрали совет директоров и ревизионную комиссию, выбрали аудитора, а также приняли решения по другим вопросам повестки дня ГОСА.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Хочу поблагодарить всех акционеров компании, которые приняли участие в годовом общем собрании акционеров. Среди обязательных вопросов ГОСА — избрание нового совета директоров. Безусловно, менеджмент компании нацелен на тесную и плодотворную работу с ним. От себя лично и всего коллектива компании я благодарю председателя совета директоров с 2015 по 2024 гг. Сергея Борисовича Иванова за личный вклад в достижение высоких результатов “Ростелекома” и вовлеченность в реализацию важнейших проектов федерального значения, среди которых строительство подводных ВОЛС до Камчатки, Магадана, Калининграда, Курильских островов и Чукотки. Также мы благодарны Дмитрию Николаевичу Чернышенко за работу в совете директоров и участие в развитии компании. Его глубокое понимание индустриальной специфики, системный и одновременно визионерский подход позволили нам определить стратегические цели развития отрасли до 2035 года. Реализуя самые масштабные и сложные инициативы, мы всегда чувствовали поддержку со стороны Сергея Борисовича и Дмитрия Николаевича. Я убежден, что вместе с новым советом директоров мы продолжим уверенно двигаться к достижению технологического суверенитета нашей страны».

Акционеры утвердили выплату дивидендов по результатам 2023 г. на обыкновенные и привилегированные акции. Дивиденды выплачиваются в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа А в размере 6,06 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 6,06 руб. на одну акцию.

Лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 г., будут определены по состоянию на 27 сентября 2024 г.

Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней (выплата до 11 октября 2024 г. включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней (выплата до первого ноября 2024 г. включительно) с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.