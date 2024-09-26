«МегаФон» ускорил связь для чебоксарских студентов

В столице Чувашии учащиеся и преподаватели теперь могут пользоваться мобильным интернетом на более высоких скоростях. «МегаФон» запустил новые и модернизировал существующие телеком‑объекты рядом с высшими и средними специальными учебными заведениями города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы прошли в местах с высокой нагрузкой на сеть. Так, инженеры «МегаФона» расширили инфраструктуру связи вблизи корпусов Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева на улице Академика Крылова. Специалисты задействовали средние и высокие диапазоны частот и обеспечили скорость загрузки данных до 130 Мбит/c. Это позволяет вести прямые трансляции лекций и студенческих мероприятий, смотреть онлайн документальные фильмы и пересылать подборки книг к семинарам без задержек и зависаний.

Дополнительное оборудование запустили также для студентов Чебоксарского электромеханического колледжа. Здесь из-за особенностей городского ландшафта связисты применили сразу низкий, средний и высокий диапазон частот, что дает более широкое покрытие и оптимальную емкость. Благодаря этому в локации максимальная скорость мобильного интернета достигает 150 Мбит/c.

«Студенты — одни из самых активных интернет-пользователей, причем необходимый им объем трафика постоянно растет. Как показывает наша big data, сейчас один учащийся в Чебоксарах в среднем использует по 36 ГБ в месяц. Годом ранее показатель составлял 32 ГБ. Мы учитываем эту динамику, определяя места запуска новых базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев.

В ходе модернизации телеком-оборудования техническая служба «МегаФона» увеличила емкость сети вблизи главного корпуса Чувашского государственного университета имени Ульянова, Чувашского республиканского института образования, инженерного факультета Чувашского государственного аграрного университета, чебоксарского филиала Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова и других учебных заведений. Благодаря этому еще больше абонентов могут одновременно выходить в Сеть на комфортных скоростях.