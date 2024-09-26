CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускорил связь для чебоксарских студентов

В столице Чувашии учащиеся и преподаватели теперь могут пользоваться мобильным интернетом на более высоких скоростях. «МегаФон» запустил новые и модернизировал существующие телеком‑объекты рядом с высшими и средними специальными учебными заведениями города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы прошли в местах с высокой нагрузкой на сеть. Так, инженеры «МегаФона» расширили инфраструктуру связи вблизи корпусов Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева на улице Академика Крылова. Специалисты задействовали средние и высокие диапазоны частот и обеспечили скорость загрузки данных до 130 Мбит/c. Это позволяет вести прямые трансляции лекций и студенческих мероприятий, смотреть онлайн документальные фильмы и пересылать подборки книг к семинарам без задержек и зависаний.

Дополнительное оборудование запустили также для студентов Чебоксарского электромеханического колледжа. Здесь из-за особенностей городского ландшафта связисты применили сразу низкий, средний и высокий диапазон частот, что дает более широкое покрытие и оптимальную емкость. Благодаря этому в локации максимальная скорость мобильного интернета достигает 150 Мбит/c.

«Студенты — одни из самых активных интернет-пользователей, причем необходимый им объем трафика постоянно растет. Как показывает наша big data, сейчас один учащийся в Чебоксарах в среднем использует по 36 ГБ в месяц. Годом ранее показатель составлял 32 ГБ. Мы учитываем эту динамику, определяя места запуска новых базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев.

В ходе модернизации телеком-оборудования техническая служба «МегаФона» увеличила емкость сети вблизи главного корпуса Чувашского государственного университета имени Ульянова, Чувашского республиканского института образования, инженерного факультета Чувашского государственного аграрного университета, чебоксарского филиала Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова и других учебных заведений. Благодаря этому еще больше абонентов могут одновременно выходить в Сеть на комфортных скоростях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский хостинг-провайдер предлагает отметить День программиста в стиле 80-х

Три крупнейших российских банка создадут консорциум для развития единого QR-кода

IaaS или частное облако? Полный список затрат на примере клиента Softline

ФНС России разработала налоговую ИТ-систему для работы с массивами данных

Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений

Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024

Конференции

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Гаджеты для домашних заготовок: выбор ZOOM

Обзор Predator XB323QUM3bmiiphx: игровой монитор «все в одном»

Показать еще

Наука

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: