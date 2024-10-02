Дмитрий Медведев избран председателем Совета директоров «Ростелекома»

Состоялось первое заседание нового состава совета директоров «Ростелекома», избранного на годовом общем собрании акционеров 16 сентября 2024 года. Председателем совета директоров компании избран заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

На заседании сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели — по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.